Previsioni meteo weekend: nuovo maltempo in arrivo? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo un'estate in cui non sono mancati anche quest'anno afa e picchi di caldo, ecco che l'autunno ha fatto la sua comparsa in modo deciso, con perturbazioni che nei giorni scorsi hanno colpito più zone dell'Italia, causando danni, frane e problemi alla viabilità dei mezzi. In base alle ultime Previsioni meteo, anche nei prossimi giorni la pioggia caratterizzerà le giornate in diverse regioni della penisola. Addirittura due i vortici ciclonici che saranno in azione, responsabili di questa non breve fase di brutto tempo. Soprattutto, nella giornata di mercoledì avremo nuovi fenomeni temporaleschi, con il primo vortice che dal Nordest scenderà verso il medio Adriatico per poi toccare le regioni meridionali. In arrivo insomma nuove piogge e un generale rinforzo dei venti in Lombardia, Nordest, gran parte del Centro e diverse regioni del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo un'estate in cui non sono mancati anche quest'anno afa e picchi di caldo, ecco che l'autunno ha fatto la sua comparsa in modo deciso, con perturbazioni che nei giorni scorsi hanno colpito più zone dell'Italia, causando danni, frane e problemi alla viabilità dei mezzi. In base alle ultime, anche nei prossimi giorni la pioggia caratterizzerà le giornate in diverse regioni della penisola. Addirittura due i vortici ciclonici che saranno in azione, responsabili di questa non breve fase di brutto tempo. Soprattutto, nella giornata di mercoledì avremo nuovi fenomeni temporaleschi, con il primo vortice che dal Nordest scenderà verso il medio Adriatico per poi toccare le regioni meridionali. Ininsomma nuove piogge e un generale rinforzo dei venti in Lombardia, Nordest, gran parte del Centro e diverse regioni del ...

