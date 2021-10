Prevenzione oncologica | sabato visite gratuite a Montesarchio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Continua la campagna di sensibilizzazione all’importanza dellaper la lotta contro i tumori, del Comune di, promossa dagli assessori Morena Cecere e Antonio De Mizio, e Lilt di Benevento, con il presidente Salvatore Francione, in collaborazione con le associazioni del territorio. Anche quest’anno, la fontana di Ercole, in piazza Umberto I, si tingerà di rosa, a partire dal prossimo, in occasione del mese di ottobre dedicato alladel tumore al seno. Saranno anche effettuate, grazie ai medici volontari Lilt e con il supporto della Misericordia, in piazza Umberto I,9 ottobre, dalle ore 18.00,senologiche. Per evitare assembramenti e garantire il rispetto della ...

Il proposito di Lilt è di portare al più presto laanche dove non arriva grazie al nuovo mezzo. Il 23 ottobre è previsto inoltre un open day con visite senologiche gratuite ...Invitare la popolazione femminile a sottoporsi agli screeening diè anche il proposito della Municipalità Lido Pellestrina. Sul suo territorio, dal 16 al 22 ottobre, avrà luogo ...Il progetto vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce in ambito oncologico e cardiovascolare. Allo stesso tempo si sostengono progetti specifici dedicati alla sal ...Monza e la Brianza hanno un mezzo in più per la prevenzione. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Milano Monza Brianza ha scelto il mese rosa per inaugurare il suo nu ...