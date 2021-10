Presi i sindaci di quattro paeselli La vittoria di Italia Viva la vede solo Renzi L’ex premier esulta ma il logo del partito era assente quasi ovunque

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’analisi post-elettorale di Matteosi è fermata a pochi punti (sei) molto chiari. Da “i sovranisti hanno straperso” fino a “Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle amministrative è stato più negativo che neutro, come sida Milano fino al più piccolo dei comuni”. E a proposito di piccoli comuni,ha tessuto le lodi del suo: “Il risultato diè incredibilmente superiore alle nostre aspettative – ha scritto sui social – Eleggiamoiscritti alin tutta, siamo determinanti in moltissimi comuni, abbiamo un numero impressionante di consiglieri e assessori”. Frasi che lasciano pensare: ma quali erano le aspettative, allora? Già, ...

