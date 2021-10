Prelemi Twitter | Giulia e Pierpaolo VIDEO E FOTO

Advertising

Lu9593 : 'Perché se si è felici è tutto più facile' EFFETTO GIULIA SALEMI ROMANA?? #PRELEMI - Libero41316546 : Amore sei bono ??cmq si vede che quando c'è il tuo amore Giuly a casa vicino a te siete rilassati avete il viso e g… - giusy79500661 : A loro di stare ognuno nella propria sedia, nn gli interessa proprio, preferiscono stare attaccati come colla attak… - Stefycr7T : RT @Fed53807522: Rewind 19 novembre Pier era da poco uscito dal cucurio con Selvaggia aveva tutti i conquilini con pareri non positivi sul… - Stefycr7T : RT @waltersantillo: A #taleequaleshow anche noi belli lavoriamo @pierpaolopretel #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Prelemi Twitter

Zazoom Blog

Anche Giuly Power fa parte del team Adry Fox ! Viperissima Gfvip GIF from Viperissima GIFs Sei bella che la musica non c'è 💕 #pic..com/nAfkAQMwbs ? NERAH (@headandthoughts) ...Suè in tendenza con commenti positivi e in molti gli riconoscono di aver saputo copiare ... Giulia Salemi ha aggiunto: 'Sentiti libero di sostenerlo come iti hanno sostenuto a Sanremo'...Giulia Salemi è stata bloccata sui social da un ex inquilino della Casa di Cinecittà: il racconto spiazzato dell'influencer ...Dopo l'esibizione di Pierpaolo, Giulia Stabile ha lasciato un commento ma è stata attaccata dai fan del concorrente di Tale e quale show ...