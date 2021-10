Ponticelli | agguato al figlio del boss | ucciso davanti alla moglie incinta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovodi Camorra a, dove è statoCarmine d’Onofrio. Il 23enne incensurato era in compagnia della. Nuovosanguinario nella periferia Est di Napoli (Via Screenshot)Non si fermano gli agguati di Camorra a. Infatti nella periferia est di Napoli, anche nella notte di ieri, è continuata la lotta dei clan per il predominio sul territorio. Intorno alle ore 2 di questa mattina i carabinieri hanno presidiato in via Luigi Crisconio, all’altezza del civico 51. Poco prima, nella stessa via, un clan rivale aveva puntato Carmine D’Onofrio,di un noto. Il 23enne, incensurato, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. L’uomo era in strada con la ...

Napoli . Ennesimoa Napoli. E' accaduto stanotte, intorno alle 2, i carabinieri della stazione disono intervenuti in via Luigi Crisconio, all'altezza del civico 51, dove pochi minuti prima Carmine D'...Inoltre, quest'giunge a meno di dieci giorni dalla bomba esplosa davanti a una palazzina in via Piscettaro (nei pressi dell'abitazione del boss Marco De Micco ), a causa della quale restarono ...Un incensurato di 23 anni, Carmine D’Onofrio, è stato ucciso questa notte a Napoli. Intorno alle 2, in via Crisconio, quartiere Ponticelli, mentre si trovava insieme alla compagna qualcuno gli ha spar ...Il giovane è deceduto per le ferite riportate, presso il pronto soccorso di Villa Betania. I militari della Compagnia di Poggioreale e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli procedono per le indagi ...