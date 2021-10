Ponticelli | agenzia di scommesse del Lotto Zero chiusa per 10 giorni

Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Incensurato ucciso a Napoli, è il nipote di un boss del quartiere Ponticelli #ANSA… - Agenzia_Ansa : Incensurato ucciso a Napoli, è il nipote di un boss del quartiere Ponticelli #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli agenzia

Agenzia ANSA

...ha disposto la sospensione per 10 giorni dell'attività di esercizio nei confronti di un bar/... Tra questi, alcuni esponenti di un noto clan camorristico attivo a. Il provvedimento è ......disposto la sospensione per dieci giorni dell'attività di esercizio nei confronti di un bar/... Tra questi, alcuni esponenti di un noto clan camorristico attivo a. Il provvedimento è ...Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei carabinieri di Poggioreale, ha disposto la sospensione per dieci giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar/agenzia di scommesse i ...Napoli, 6 ott. (LaPresse) - Il 23enne ucciso nella notte a Napoli est, in via Luigi Crisconio a Ponticelli è il nipote de boss Antonio De Luca Bossa. Carmine ...