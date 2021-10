Pomezia, 500mila euro per i lavori nelle scuole: 9 edifici messi in sicurezza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono stati completati i lavori di progettazione, messa in sicurezza e adeguamento in 9 edifici scolastici di Pomezia, per un valore di oltre 500mila euro.“Si tratta di interventi necessari alla messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici del territorio, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento alle norme antincendio e antisismiche”. Spiega l’Assessora Federica Castagnacci. “I lavori sono stati svolti nel corso dell’estate per garantire una ripresa in piena sicurezza dell’anno scolastico per studenti, docenti e personale”. I lavori nel dettaglio Scuola dell’infanzia Collefiorito: sostituzione vetri con vetri di sicurezza, placcaggio soffitti per prevenzione fenomeno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono stati completati idi progettazione, messa ine adeguamento in 9scolastici di, per un valore di oltre.“Si tratta di interventi necessari alla messa indi alcuniscolastici del territorio, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento alle norme antincendio e antisismiche”. Spiega l’Assessora Federica Castagnacci. “Isono stati svolti nel corso dell’estate per garantire una ripresa in pienadell’anno scolastico per studenti, docenti e personale”. Inel dettaglio Scuola dell’infanzia Collefiorito: sostituzione vetri con vetri di, placcaggio soffitti per prevenzione fenomeno ...

