Pomeriggio 5, disastro-Barbara D'Urso: "Lei ha 95 anni, giusto?". Zina le risponde così: mamma mia... (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un'altra truffa ai danni di un'anziana, che diventa protagonista di un simpatico siparietto a Pomeriggio 5. Andiamo per gradi. Barbara d'Urso racconta la storia di nonna Zina che è stata truffata dalla badante: la donna prelevava soldi con il bancomat dell'anziana signora per acquisti di lusso. Dopo aver scoperto tutto, nonna Zina ha chiamato i Carabinieri. “Nonna Zina, 95 anni, giusto?”, apre così il collegamento su Canale 5 la conduttrice. Ed è subito gaffe perché la donna ha 90 anni. “La saluto signora, ma 95 non ne ho”, dice la simpatica nonnina. “Forse ne ho io 95 che non ricordavo l'età giusta”, replica divertita la d'Urso. E la nonnina continua: “Forse ne ha lei 95. Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un'altra truffa ai ddi un'anziana, che diventa protagonista di un simpatico siparietto a5. Andiamo per gradi.d'racconta la storia di nonnache è stata truffata dalla badante: la donna prelevava soldi con il bancomat dell'anziana signora per acquisti di lusso. Dopo aver scoperto tutto, nonnaha chiamato i Carabinieri. “Nonna, 95?”, apreil collegamento su Canale 5 la conduttrice. Ed è subito gaffe perché la donna ha 90. “La saluto signora, ma 95 non ne ho”, dice la simpatica nonnina. “Forse ne ho io 95 che non ricordavo l'età giusta”, replica divertita la d'. E la nonnina continua: “Forse ne ha lei 95. Io ...

Advertising

Lapid1 : @martafana Wow che disastro, per un pomeriggio farebbero nulla con le email invece che in video chat, sai che perdita - softboy97 : Appena scoperto un disastro enorme con la burocrazia qui, e se finisce che devo tornare in Italia per questo è la v… - mandsaddams : io in cucina sono un disastro proprio nel senso che se mi avvicino ad un fornello scateno una qualche maledizione e… - AngeloP1966 : Ma solo io ho problemi di connessione con Dazn oggi ? Dal pomeriggio è un disastro - FeliceMastron20 : @AlleviLaura @mbx1900 Anche più di qualcuna. Dalle 5 alle 7 del pomeriggio è un disastro in azienda -