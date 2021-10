Politica e finanziamenti illeciti: indagati Fidanza e Jonghi Lavarini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per finanziare la campagna di Fratelli d’Italia. l’europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza e l’estremista di destra Roberto Jonghi Lavarini, avrebbero fatto finanziamenti illeciti e riciclaggio. Nelle scorse ore ila testata giornalistica online Fanpage ha realizzato un’inchiesta su alcune ipotesi di finanziamenti illeciti e riciclaggio da parte dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia (@FratellidItalia) Carlo Fidanza, e un militante di estrema destra Roberto Jonghi Lavarini, chiamato il ‘Barone nero’. Gli illeciti sarebbero stati fatti finanziare la campagna elettorale di Fratelli d’Italia nella sede milanese. La polizia della Guardia di Finanzia ha perquisito l’abitazione ma anche altri luoghi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per finanziare la campagna di Fratelli d’Italia. l’europarlamentare di Fdi Carloe l’estremista di destra Roberto, avrebbero fattoe riciclaggio. Nelle scorse ore ila testata giornalistica online Fanpage ha realizzato un’inchiesta su alcune ipotesi die riciclaggio da parte dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia (@FratellidItalia) Carlo, e un militante di estrema destra Roberto, chiamato il ‘Barone nero’. Glisarebbero stati fatti finanziare la campagna elettorale di Fratelli d’Italia nella sede milanese. La polizia della Guardia di Finanzia ha perquisito l’abitazione ma anche altri luoghi ...

Agenzia_Ansa : Inchiesta Fanpage su FdI, Fidanza si autosospende dal partito. E afferma: 'Mai avuto finanziamenti irregolari nè at… - Andrea_L_Davide : Mentre da più parti arrivano i complimenti a #Parisi per il #Nobel il tema dei finanziamenti alla ricerca resta a m… - cesarebrogi1 : RT @Viglianesi_San: #LobbyNera, #JonghiLavarini e #Fidanza indagati per finanziamenti illeciti ai partiti. #FratellidItalia #Meloni #FdI… - Libero_official : Inchiesta 'Lobby nera' su #FdI, #Fidanza e #JonghiLavarini indagati per riciclaggio e finanziamenti in nero. La pis… - Viglianesi_San : #LobbyNera, #JonghiLavarini e #Fidanza indagati per finanziamenti illeciti ai partiti. #FratellidItalia #Meloni… -