Pochettino: “Ramos, Messi e Neymar? Sono stati i migliori ma adesso si abituino alla realtà del PSG” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato a Movistar+ delle pressioni che ha visto la squadra stellare che gli è stata messa a disposizione dallo sceicco, ma non manca di lanciare qualche frecciata ad alcuni suoi top player, che stanno incontrando alcune difficoltà inattese. Queste le sue parole: “Forse la realtà di Sergio Ramos è diversa da quella del 2014, o da quella di Messi e Neymar. Questi calciatori Sono grandi campioni, ma devono abituarsi alla nuova realtà. Abbiamo tutti in mente che Sono stati i migliori, ma devono restare al loro livello. Se recuperano quello status, ovviamente possiamo realizzare qualsiasi cosa. Ma la lotta inizia per trovare la versione migliore di ciascuno”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauricio, tecnico del PSG, ha parlato a Movistar+ delle pressioni che ha visto la squadra stellare che gli è stata messa a disposizione dallo sceicco, ma non manca di lanciare qualche frecciata ad alcuni suoi top player, che stanno incontrando alcune difficoltà inattese. Queste le sue parole: “Forse ladi Sergioè diversa da quella del 2014, o da quella di. Questi calciatorigrandi campioni, ma devono abituarsinuova. Abbiamo tutti in mente che, ma devono restare al loro livello. Se recuperano quello status, ovviamente possiamo realizzare qualsiasi cosa. Ma la lotta inizia per trovare la versione migliore di ciascuno”. Foto: ...

