Playboy | Bretman Rock è il primo “coniglietto” gay sulla copertina della rivista FOTO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), un imprenditore, influencer, personaggio televisivo e make up artist ventitreenne, è il" gay ad apparirediè ufficialmente ilgay ad appariredi: è la prima volta, infatti, che la storicaerotica statunitense decide di mettere inun uomo omosessuale. "Cheabbia un maschio inè un grande traguardo per la comunità LGBT, per la mia comunità di persone di colore ed è tutto così surreale", ha commentatosu Twitter. ...

Sucrolla l'ultimo tabù. Per la prima volta, infatti, sulla copertina della più famosa rivista platinata del mondo compare un uomo omosessuale, la star dei socialRock . Il beauty ...Scelta rivoluzionaria per la leggendaria rivista statunitense. Dopo avere immortalato le donne più belle del mondo in pose sensuali e con pochi veli, per ...Rock, famoso influencer ...Bretman Rock, un imprenditore, influencer, personaggio televisivo e make up artist ventitreenne, è il primo "coniglietto" gay ad apparire sulla copertina di Playboy. Bretman Rock è ufficialmente il pr ...Al lungo curriculum di Bretman Rock si aggiunge una nuova voce: è il primo "coniglietto" gay ad apparire sulla copertina di Playboy ...