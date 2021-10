Più tempo per cartelle esattoriali. Superbonus a termine: «I soldi non sono infiniti» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avanti con prudenza, guardando al prossimo anno ma anche a quelli che verranno dopo. É questa la linea esposta da Daniele Franco, ascoltato dalle commissioni parlamentari Bilancio sulla Nadef... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avanti con prudenza, guardando al prossimo anno ma anche a quelli che verranno dopo. É questa la linea esposta da Daniele Franco, ascoltato dalle commissioni parlamentari Bilancio sulla Nadef...

Advertising

beppe_grillo : 'Tra 20 anni l'intelligenza artificiale creerà servizi efficienti che ci restituiranno la nostra risorsa più prezio… - matteorenzi : Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle amministrative è stato più negativo che… - HuffPostItalia : Avere troppo tempo libero non equivale a essere più felici: “Mai più di due ore al giorno” - AleTiferet : @a_meluzzi La prenda con l'ottimismo che la contraddistingue: avrà più tempo da dedicare ai fedeli del suo culto autocefalo o come si chiama - RitaamariaB : RT @MaxxGhe: 'Le api non sprecano il proprio tempo a spiegare alle mosche che il nettare è più buono della merda.' Cit. -