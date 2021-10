Pioggia record in Liguria e tornado in Pianura Padana: quali sono i fenomeni estremi degli ultimi mesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ottobre è iniziato da pochi giorni ma ha già fatto registrare un nuovo record pluviometrico nazionale. In diverse zone d’Italia, infatti, la quantità di Pioggia riversatasi in determinati intervalli di tempo ha raggiunto livelli mai registrati in precedenza. Pioggia record, le precipitazioni registrate nella Regione più colpita La Regione che è stata maggiormente interessata dal fenomeno è la Liguria: A Cairo Montenotte (Savona), in 6 ore è stata registrata la caduta di 496 mm di Pioggia; A Urbe Vara Superiore sono caduti 377,8 mm in 3 ore; In località Rossiglione, in 24 ore sono precipitati 882 mm di acqua. Questi dati hanno superato i livelli che si erano raggiunti nel 2011, pari a 472 mm di Pioggia. Leggi il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ottobre è iniziato da pochi giorni ma ha già fatto registrare un nuovopluviometrico nazionale. In diverse zone d’Italia, infatti, la quantità diriversatasi in determinati intervalli di tempo ha raggiunto livelli mai registrati in precedenza., le precipitazioni registrate nella Regione più colpita La Regione che è stata maggiormente interessata dal fenomeno è la: A Cairo Montenotte (Savona), in 6 ore è stata registrata la caduta di 496 mm di; A Urbe Vara Superiorecaduti 377,8 mm in 3 ore; In località Rossiglione, in 24 oreprecipitati 882 mm di acqua. Questi dati hanno superato i livelli che si erano raggiunti nel 2011, pari a 472 mm di. Leggi il ...

myrtamerlino : Se continuiamo a chiamarla #allertameteo sbagliamo. Si chiama #cambiamentoclimatico. Ieri record di pioggia in… - TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA??Conta dei danni in Liguria,con il 4 ottobre che resterà negli annali della meteorologia. A Rossiglio… - andreabettini : Stabilito a Rossiglione (Genova) il nuovo record europeo di precipitazioni nell'arco di 12 ore: 740.6 mm di pioggia… - TSostenibile : In poche settimane in Italia si è passati dai record di #siccità e #calore a quelli di #pioggia. L’innalzamento del… - nicolaPalumbo00 : RT @myrtamerlino: Se continuiamo a chiamarla #allertameteo sbagliamo. Si chiama #cambiamentoclimatico. Ieri record di pioggia in #Liguria… -