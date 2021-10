Pink Floyd: com'è nato, cinquant'anni fa, il concerto cult di Pompei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 1971 i Pink Floyd, dopo la svolta progressive di Atom Heart Mother e prima ancora del clamoroso successo di The Dark Side of The Moon, registrarono l'indimenticabile Live at Pompeii, un film-concerto senza nessuno spettatore, solamente i tecnici, il mixer e un ombrello blu, diretto da Adrian Maben e distribuito in versione cinematografica solo nel 1974. I brani, eseguiti rigorosamente live, furono incisi dal 4 al 7 ottobre del 1971 e successivamente montati in studio, con l'aggiunta di interviste al gruppo mentre incideva ad Abbey Road l'iconico The Dark Side of The Moon. L'idea di un film-concerto senza pubblico fu del giovane regista Adrian Maben, che, trovandosi in vacanza a Napoli, rimase incantato dall'atmosfera quasi fiabesca dell'anfiteatro romano di Pompei (costruito nel I ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 1971 i, dopo la svolta progressive di Atom Heart Mother e prima ancora del clamoroso successo di The Dark Side of The Moon, registrarono l'indimenticabile Live ati, un film-senza nessuno spettatore, solamente i tecnici, il mixer e un ombrello blu, diretto da Adrian Maben e distribuito in versione cinematografica solo nel 1974. I brani, eseguiti rigorosamente live, furono incisi dal 4 al 7 ottobre del 1971 e successivamente montati in studio, con l'aggiunta di interviste al gruppo mentre incideva ad Abbey Road l'iconico The Dark Side of The Moon. L'idea di un film-senza pubblico fu del giovane regista Adrian Maben, che, trovandosi in vacanza a Napoli, rimase incantato dall'atmosfera quasi fiabesca dell'anfiteatro romano di(costruito nel I ...

Ultime Notizie dalla rete : Pink Floyd √ Mondo vinile: War on Drugs, Salmo, Coldplay Due altre nuove uscite in top 10, per Gianni Bismark e Il Tre, mentre il resto sono ristampe recenti, longseller (Maneskin) e classici (Pink Floyd e Nirvana). Qua la classifica completa della ...

Vi ricordate di Bob Geldof? Bob fonda il suo gruppo , i Boomtown Rats, nel 1975 e scala con loro la vetta alle classifiche britanniche; partecipa come attore, nella parte del protagonista Pink, al film 'Pink Floyd The Wall' ...

Nick Mason, memorie dei Pink Floyd: "Ma quale droga, eravamo solo musicisti seri" la Repubblica Vi ricordate di Bob Geldof? AGI - Cantante, attore e attivista: buon compleanno a Sir Robert Frederick Zenon Geldof, meglio conosciuto da tutti come Bob Geldof, che quest'anno spegne 70 candeline (5 ottobre). Nato in Irlanda in ...

Una canzone di Joseph Arthur Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni s ...

