Pilates | cos’è e benefici

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fra i salutisti californiani l’appuntamento con questa disciplina è diventato un impegno quasi sacro. Perché finalmente, dopo anni di allenamenti impegnativi, vedi aerobica, gli esperti propongono di tornare in forma sfruttando i principi dell’armonia corpo-mente con il. E il, ginnastica dolce che è un misto di stretching, yoga, esercizi a corpo libero, sta conquistando sempre più fan. Tanto che negli ultimi due anni gli iscritti sono aumentati del 50%. Il motivo: le altre discipline fitness sono mirate a potenziare e tonificare i muscoli e a far bruciare calorie e non c’è ascolto, percezione del corpo. Dobbiamo considerare che gli stress della vita quotidiana ci portano a contrazioni inconsapevoli e quindi accorciamenti muscolari. L’attenzione che ha ilsulla respirazione e sulle variazioni della tonicità ...