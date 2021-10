Pil, Ey, +5,8% in 2021 trainato da consumi e investimenti privati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Pil “arriverà al +5,8% nel 2021, trainato dai consumi delle famiglie (previsti in crescita del 4,7% rispetto al 2020) e dagli investimenti privati (+16%)”: è quanto emerge da un’analisi esclusiva di EY, diffusa in occasione della seconda giornata dell’EY Digital Summit. Il traino maggiore di questa crescita stimata è il dinamismo della domanda interna: in primis i consumi delle famiglie, che sono previsti crescere del 4,7% rispetto al 2020 e gli investimenti privati di circa il +16%. Ci si attende inoltre una crescita sostenuta (anche superiore al 20%) delle componenti di consumo relative al vestiario, trasporti, e spese per alberghi e ristoranti, principalmente come rimbalzo a seguito delle restrizioni in vigore lo scorso anno. Una crescita più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Pil “arriverà al +5,8% neldaidelle famiglie (previsti in crescita del 4,7% rispetto al 2020) e dagli(+16%)”: è quanto emerge da un’analisi esclusiva di EY, diffusa in occasione della seconda giornata dell’EY Digital Summit. Il traino maggiore di questa crescita stimata è il dinamismo della domanda interna: in primis idelle famiglie, che sono previsti crescere del 4,7% rispetto al 2020 e glidi circa il +16%. Ci si attende inoltre una crescita sostenuta (anche superiore al 20%) delle componenti di consumo relative al vestiario, trasporti, e spese per alberghi e ristoranti, principalmente come rimbalzo a seguito delle restrizioni in vigore lo scorso anno. Una crescita più ...

Advertising

Agenzia_Italia : Nel 2022 il Pil italiano tornerà ai livelli pre-crisi. La previsione del ministro Franco - sole24ore : Franco: in tre anni spazi per alleggerire il carico fiscale - fattoquotidiano : Lavoro nero, sommerso, droga, prostituzione e altre attività illegali valgono nel complesso 189 miliardi di euro, i… - italiaserait : Pil, Ey, +5,8% in 2021 trainato da consumi e investimenti privati - RiccardoNatale4 : RT @gr_grim: Siamo tornati al PIL pro capite del 1995, non ci siamo mai ripresi dalla crisi globale del 2008 - figuriamoci dal crollo covid… -