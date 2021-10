Pietro Berardi nuovo CEO della Roma: prende il posto di Fienga (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pietro Berardi è il nuovo CEO della Roma: prende il posto di Guido Fienga. Ecco il comunicato del club giallorosso Pietro Berardi è il nuovo CEO della Roma: prende il posto di Fienga. Il comunicato. «A seguito della cessazione degli incarichi del dott. Fienga, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 15 dello statuto sociale e previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, di nominare mediante cooptazione il dott. Pietro Berardi quale componente del Consiglio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è ilCEOildi Guido. Ecco il comunicato del club giallorossoè ilCEOildi. Il comunicato. «A seguitocessazione degli incarichi del dott., il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 15 dello statuto sociale e previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, di nominare mediante cooptazione il dott.quale componente del Consiglio ...

