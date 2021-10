Phoebe Dynevor di Bridgerton | “Ho paura di fallire | vivo con l’ansia”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La fama può giocare brutti scherzi el’ha assaporato sulla propria pelle. L’attrice ha ottenuto un’importante notorietà con, la fortunata serie televisiva di Shondaland approdata lo scorso dicembre su Netflix e già rinnovata per altre tre stagioni. Laha interpretato la protagonista del primo capitolo, Daphne, impegnata in una travagliata storia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

hubbyishot : RT @vogue_italia: Nell'attesa della seconda stagione di 'Bridgerton' - rbrosewhite : RT @annachiara234: Phoebe Dynevor del mio cuore ?? - annachiara234 : Phoebe Dynevor del mio cuore ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: Nell'attesa della seconda stagione di 'Bridgerton' - vogue_italia : Nell'attesa della seconda stagione di 'Bridgerton' -

Ultime Notizie dalla rete : Phoebe Dynevor

Donna Fanpage

, interprete di Daphne , ha ripreso le parole della collega e le ha condivise sul suo profilo Instagram.Bridgerton 2, la serie Netflix originale più vista fino a oggi, arriverà nella primavera 2022. Nell'attesa, tutti i fan dell'incantevolepossono ammirarla nella nuova campagna natalizia di Charlotte Tilbury. Il brand, fondato da una delle più celebri make - up artist , ha infatti scelto la 26enne attrice britannica come ...Phoebe Dynevor ha ottenuto un incredibile e inatteso successo con Bridgerton e ha rivelato che il peso della fama è piuttosto elevato ...Phoebe Dynevor, la protagonista della serie Bridgerton, è sbarcata a Parigi per la Fashion Week. Ha partecipato allo show di Louis Vuitton, dicendo addio ai principeschi abiti di scena per sfoggiato u ...