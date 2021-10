Phisikk du role – Il voto | la fiction quirinalizia e il lungo rush verso le elezioni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ai miei venticinque affezionati lettori risparmierò l’inestesismo del “che vi avevo detto?” perché non solo è un po’ cafone e poi nasconderebbe l’inoppugnabile verità: non ci voleva poi così tanto per capire che cosa sarebbe successo coldi domenica e lunedì. Bastava annusare un po’ l’aria. Registravamo sabato scorso sul versante destro un odoraccio di sconfitta prodotto da candidature sbagliate, conflitti tra sovranisti, approssimazioni. Un vincente a Destra? Il “moderato Berlusconi”, che, come un crooner dicorso potrà cantare “My way” con l’occhio rapinoso, mentre al pianoforte ci sarà l’Occhiuto presidente della Calabria, che ha salvato la faccia a tutta la compagnia. A sinistra il Pd porta a casa sindaci rilevanti – oltre il segretario Letta che torna in Parlamento a rappresentare la terra di Siena – e il Movimento Cinque Stelle si ...