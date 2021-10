Petrolio, prezzi in calo dopo aumento degli stocks di greggio USA (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio perdono terreno per la prima volta in cinque sedute dopo che l’EIA – la divisione del Dipartimento dell’Energia americano – ha affermato che gli stocks di greggio sono aumentati di circa 2,35 milioni nei sette giorni al 1° ottobre 2021. L’aumento segue il +4,58 milioni della settimana scorsa ed ha segno contrario rispetto alle attese, che erano per un calo di 0,4 milioni. Questi dati hanno suggerito che il mercato non è così sotto-fornito come chi aveva una posizione bullish stava cercando far credere. Alle 20.00, i future sul greggio Brent di dicembre hanno raggiunto gli 81,31 dollari al barile, in diminuzione di 1,26 dollari o dell’1,51%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Idelperdono terreno per la prima volta in cinque seduteche l’EIA – la divisione del Dipartimento dell’Energia americano – ha affermato che glidisono aumentati di circa 2,35 milioni nei sette giorni al 1° ottobre 2021. L’segue il +4,58 milioni della settimana scorsa ed ha segno contrario rispetto alle attese, che erano per undi 0,4 milioni. Questi dati hanno suggerito che il mercato non è così sotto-fornito come chi aveva una posizione bullish stava cercando far credere. Alle 20.00, i future sulBrent di dicembre hanno raggiunto gli 81,31 dollari al barile, in diminuzione di 1,26 dollari o dell’1,51%. I future sulstatunitense West Texas Intermediate ...

