Peschiera Borromeo, è Luigi Di Palma (Forza Italia) il più votato in città: 246 preferenze (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il capolista di Forza Italia lancia un appello: «Il 17 e 18 ottobre, andate a votare al ballottaggio il nostro candidato Augusto Moretti. Un sindaco che se eletto sarà in grado di dare finalmente a Peschiera Borromeo un'amministrazione capace di rispondere alle istanze dei cittadini»

CittaMetroMi : 10 ottobre chiusura/deviazione SP 14, SP 15b e SP 160 a #Segrate, #Peschiera_Borromeo e #Rodano per bonifica ordign… - mauriziozanoni : Alla parola 'apparentamenti' come avranno reagito i vincitori e i vinti alle urne (primo turno) di Peschiera Borrom… - fcapoani : Gragnano: 4,19%, no 5s, eletto un altro sindaco: Napoli: 5,44% ma Manfredi oltre il 60%. M5S 9,74% Vico Equense: 3,… - mauriziozanoni : Speciale elettorale del Cittadino di Lodi. Peschiera Borromeo al ballottaggio. È testa a testa tra Augusto Morett… - LBoschetti : @paolagalloni @paolo_shark @Eliseop53 @EnzoMas48 Risposta da sbruffona ignorante, come tutti voi sinistri. Tu come… -