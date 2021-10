Pescara, club rinuncia a ricorso per gara contro Reggiana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La società del Pescara Calcio ha comunicato al giudice sportivo di aver rinunciato al ricorso avverso la regolarità della gara casalinga contro la Reggiana, valida per la settima giornata della Serie C 2021/2022 e terminata 2-3. Questa la nota del club abruzzese: “La decisione perviene a seguito della conoscenza, avvenuta solo successivamente al preannuncio di ricorso, della qualificazione della condotta del calciatore Di Gennaro quale condotta gravemente antisportiva valutata sulla scorta della refertazione di gara. Quest’ultimo elemento ha determinato l’evidente conseguenza che trattandosi di potere rimesso alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’arbitro, lo stesso non possa essere sindacato dinanzi agli organi di giustizia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La società delCalcio ha comunicato al giudice sportivo di averto alavverso la regolarità dellacasalingala, valida per la settima giornata della Serie C 2021/2022 e terminata 2-3. Questa la nota delabruzzese: “La decisione perviene a seguito della conoscenza, avvenuta solo successivamente al preannuncio di, della qualificazione della condotta del calciatore Di Gennaro quale condotta gravemente antisportiva valutata sulla scorta della refertazione di. Quest’ultimo elemento ha determinato l’evidente conseguenza che trattandosi di potere rimesso alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’arbitro, lo stesso non possa essere sindacato dinanzi agli organi di giustizia ...

