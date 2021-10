(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiornata di botta e risposta quella odierna tra i due sfidanti per il ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Dopo l’attacco di Clemente, arriva la risposta del candidato sindaco Luigi Diego:“Prendiamo atto chesi sente insultato se ci assumiamo l’impegno a restituire ilai. Dispiace per lui ma noi questo faremo. Non si tratta dima di. Quanto ai codici,dovrebbe informarsi meglio. Gli appalti a cui faccio riferimento – e ribadisco che parlo carte alla mano – riguardano procedure negoziate per gare di importi sotto soglia dove le imprese partecipano tramite inviti. Sarà una coincidenza, ma negli ultimi anni gli inviti seguono spesso la direttrice ...

Advertising

anteprima24 : ** #Perifano risponde a #Mastella: '#Lavoro ai beneventani è buonsenso, non leghismo' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Perifano risponde

anteprima24.it

LE ELEZIONI Elezioni a Benevento, Mastella non sfonda:lo porta al... 'Ringrazio - ha ... secondo quanto ipotizzato da qualche collega giornalista, il sindaco nonma ripete, tornando ...SINISTRA - Non tutti con il Pd e, però: in campo puntando a rappresentare una sinistra "... arrivi di multinazionali , rapporti stretti con alte personalità ("Se chiamo Draghi , a me"...Sul sito del Governo, sezione sondaggi elettorali, campeggia un avviso in rosso: «A partire dalle ore 24 di venerdì 17 settembre 2021 e fino alla chiusura dei seggi elettorali, compreso l’eventuale tu ...«L o sa che qui a Benevento c’erano 12 mila abitazioni senza numeri civici e le ambulanze del 118 non sapevano dove prestare i soccorsi? Ora 6 mila residenti hanno finalmente un indirizzo certo e cont ...