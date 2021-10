Perché vaccinare anche i bambini? Mantovani avverte: «Uno su 7 rischia il long Covid» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Nei bambini uno su sette, che è molto, rischia conseguenze a lungo termine. Ci sono ottimi motivi per vaccinare tutti». Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, è tornato sull’importanza dei vaccini anche in relazione alle nuove scoperte sui farmaci antivirali. «Le buone notizie sui farmaci anti Covid non devono portare a sottovalutare l’indispensabilità della vaccinazione», ha detto l’immunologo in un’intervista alla Stampa. Il riferimento è soprattutto alla pillola Molnupiravir di Merck, che «funzionerebbe solo nei primi cinque giorni e nella metà dei casi». In assoluto i giovani «hanno meno bisogno degli adulti di vaccinarsi», ha sottolineato, ma facendolo «aiutano l’immunità di comunità e l’uscita dalla pandemia». A preoccuparlo di più è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Neiuno su sette, che è molto,conseguenze a lungo termine. Ci sono ottimi motivi pertutti». Alberto, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, è tornato sull’importanza dei vacciniin relazione alle nuove scoperte sui farmaci antivirali. «Le buone notizie sui farmaci antinon devono portare a sottovalutare l’indispensabilità della vaccinazione», ha detto l’immunologo in un’intervista alla Stampa. Il riferimento è soprattutto alla pillola Molnupiravir di Merck, che «funzionerebbe solo nei primi cinque giorni e nella metà dei casi». In assoluto i giovani «hanno meno bisogno degli adulti di vaccinarsi», ha sottolineato, ma facendolo «aiutano l’immunità di comunità e l’uscita dalla pandemia». A preoccuparlo di più è ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché vaccinare Perché vaccinare anche i più giovani? Mantovani avverte: "Un bimbo su 7 rischia il long Covid" Ci sono ottimi motivi per vaccinare tutti". Alberto Mantovani , immunologo e direttore scientifico ... "Questo è un virus che è meglio non prendere, perché anche negli asintomatici guariti il 13 per ...

Covid, terza dose: 'Lombardia pronta a vaccinare tutti gli over 18 dal 22 novembre' Fino a quando il covid continuerà a girare nel mondo dovremo vaccinarci perché prevenire è meglio ... i vaccini ci sono , così come i centri e quindi prima di Natale cominceremo a vaccinare tutti gli ...

Vaccini Covid, Burioni: «Fulmini e insetti sono più rischiosi. Ecco perché non farlo è fuori dalla realtà» Corriere della Sera