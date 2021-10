Perché i Facebook Files impatteranno la legislazione europea (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo tsunami che flagella Facebook da settimane ha un nome e un volto: Frances Haugen, data scientist con un master a Harvard e una lunga carriera nell’ambiente delle big tech, tra cui due anni a Facebook presso l’unità di integrità civica. È lei la whistleblower dietro ai Facebook Files, i documenti interni trapelati nelle ultime settimane attraverso il Wall Street Journal che gettano luce sui pericoli nascosti tra gli algoritmi dell’azienda di Palo Alto. Tra le altre cose, quei file correlano l’utilizzo di Instagram e le ripercussioni negative – tra cui depressione e disturbi dell’alimentazione – tra i più giovani, specie le ragazze. Hanno anche corroborato ciò che gli esperti vanno dicendo da anni, ossia che gli algoritmi di big F sono tarati per promuovere contenuti polarizzanti ed estremi con poco riguardo per i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo tsunami che flagellada settimane ha un nome e un volto: Frances Haugen, data scientist con un master a Harvard e una lunga carriera nell’ambiente delle big tech, tra cui due anni apresso l’unità di integrità civica. È lei la whistleblower dietro ai, i documenti interni trapelati nelle ultime settimane attraverso il Wall Street Journal che gettano luce sui pericoli nascosti tra gli algoritmi dell’azienda di Palo Alto. Tra le altre cose, quei file correlano l’utilizzo di Instagram e le ripercussioni negative – tra cui depressione e disturbi dell’alimentazione – tra i più giovani, specie le ragazze. Hanno anche corroborato ciò che gli esperti vanno dicendo da anni, ossia che gli algoritmi di big F sono tarati per promuovere contenuti polarizzanti ed estremi con poco riguardo per i ...

Advertising

fanpage : È tutta l'azienda di Zuckerberg ad essere andata offline Alcuni dipendenti non sono riusciti ad accedere agli edifi… - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - andrea_grizzi : @Gabry89 tra l'altro mi piace immaginare che le porte di sicurezza delle sedi di Facebook non funzionassero perché… - mafedebaggis : @lasignoramaria @geek_queer L’hype recente è perché c’è un nuovo ex dipendente di Facebook desideroso di notorietà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Facebook Facebook come gli oppioidi? L'esperto: "No, le dipendenze sono un'altra cosa" ...si differenzia dalla cattiva abitudine perché rende impossibile "staccare": non vale più la regola dello "smetto quando voglio"". Dunque, secondo lei, può reggere il paragone tra oppiacei e Facebook? ...

Da Facebook a 'Boomerbook': così il social è diventato un ritrovo per 50enni Facebook ha una crisi di mezza età. Deve imparare ad invecchiare con grazia, perché il sogno di inseguire la giovinezza perduta sta facendo male a tutti noi'. Leggi anche... Facebook ha un solo ...

Cause WhatsApp down: problemi di configurazione per Instagram, Facebook e le app di Zuckenberg Corriere della Sera ...si differenzia dalla cattiva abitudinerende impossibile "staccare": non vale più la regola dello "smetto quando voglio"". Dunque, secondo lei, può reggere il paragone tra oppiacei e? ...ha una crisi di mezza età. Deve imparare ad invecchiare con grazia,il sogno di inseguire la giovinezza perduta sta facendo male a tutti noi'. Leggi anche...ha un solo ...