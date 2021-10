Per l'energia di domani l'Italia rincorre l'Europa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Centrare gli obiettivi per la riduzione dell'anidride carbonica entro il 2030 costerà all'industria del Vecchio continente 3.500 miliardi, di cui 650 al nostro Paese. Che rischia di restare al palo a causa degli ostacoli burocratici, tecnici e culturali alla rivoluzione green. Non solo la transizione energetica avrà costi molto elevati per l'Italia, ma il nostro Paese rischia pure di non riuscire a centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. A certificarlo è uno studio condotto su 12 economie europee dal Rea, l'associazione di categoria dell'energia rinnovabile e delle tecnologie pulite più grande del Regno Unito, secondo il quale l'Italia è tra i Paesi che rischiano di non rispettare i target di decarbonizzazione indicati dalla Commissione. Il pacchetto europeo Fit-for-55, probabilmente il più ambizioso al mondo, si ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Centrare gli obiettivi per la riduzione dell'anidride carbonica entro il 2030 costerà all'industria del Vecchio continente 3.500 miliardi, di cui 650 al nostro Paese. Che rischia di restare al palo a causa degli ostacoli burocratici, tecnici e culturali alla rivoluzione green. Non solo la transizione energetica avrà costi molto elevati per l', ma il nostro Paese rischia pure di non riuscire a centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. A certificarlo è uno studio condotto su 12 economie europee dal Rea, l'associazione di categoria dell'rinnovabile e delle tecnologie pulite più grande del Regno Unito, secondo il quale l'è tra i Paesi che rischiano di non rispettare i target di decarbonizzazione indicati dalla Commissione. Il pacchetto europeo Fit-for-55, probabilmente il più ambizioso al mondo, si ...

