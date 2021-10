Per Cappato nel giro di otto mesi l'eutanasia sarà legale in Italia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Carmen Carollo fa lo strappo finale. “So già che mi dirai di no ma vuoi dire qualcosa?” domanda dal gazebo Marco Cappato. Invece questa volta la mamma di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, il giovane uomo rimasto cieco e immobile dopo un incidente, abbandona l'ombrello arancione e sotto la pioggia si avvicina al microfono: “Sono convinta che questa volta ce la faremo. Non immaginate cosa si prova a vedere queste persone che non sono più persone, non trovo nemmeno la parola giusta. Mio figlio aveva perso tutto, la dignità, la vista. Era la qualità della vita che lui voleva, non solo la vita. Ecco perché ha deciso di andarsene. Ora voglio che altri lo possano fare senza dover uscire dall'Italia". È la testimonianza della signora Carmen a chiudere la campagna referendaria sull'eutanasia legale dove era iniziata, in largo ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Carmen Carollo fa lo strappo finale. “So già che mi dirai di no ma vuoi dire qualcosa?” domanda dal gazebo Marco. Invece questa volta la mamma di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, il giovane uomo rimasto cieco e immobile dopo un incidente, abbandona l'ombrello arancione e sla pioggia si avvicina al microfono: “Sono convinta che questa volta ce la faremo. Non immaginate cosa si prova a vedere queste persone che non sono più persone, non trovo nemmeno la parola giusta. Mio figlio aveva perso tutto, la dignità, la vista. Era la qualità della vita che lui voleva, non solo la vita. Ecco perché ha deciso di andarsene. Ora voglio che altri lo possano fare senza dover uscire dall'Italia". È la testimonianza della signora Carmen a chiudere la campagna referendaria sull'dove era iniziata, in largo ...

