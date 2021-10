Pensioni anticipate 2021, intervista a Ghiselli sulle 9 proposte di legge sulle pensioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) pensionipertutti: Oggi si è tenuta l’audizione alla Commissione lavoro della Camera di Cgil, Cisl e Uil sulle 9 proposte di legge sulle pensioni. Vi è sintonia con la piattaforma unitaria che contiene le vostre indicazioni di merito al Governo sulla tematica previdenziale? Roberto Ghiselli: Solo in parte e non con tutte le proposte. Il nostro approccio è quello di arrivare ad una riforma organica della previdenza, auspichiamo che il lavoro avviato porti ad un intervento normativo organico e non a semplici interventi sperimentali o su singoli aspetti parziali, come previsto da alcune proposte di legge, perché il sistema ha bisogno di certezze e le ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021)pertutti: Oggi si è tenuta l’audizione alla Commissione lavoro della Camera di Cgil, Cisl e Uildi. Vi è sintonia con la piattaforma unitaria che contiene le vostre indicazioni di merito al Governo sulla tematica previdenziale? Roberto: Solo in parte e non con tutte le. Il nostro approccio è quello di arrivare ad una riforma organica della previdenza, auspichiamo che il lavoro avviato porti ad un intervento normativo organico e non a semplici interventi sperimentali o su singoli aspetti parziali, come previsto da alcunedi, perché il sistema ha bisogno di certezze e le ...

