Pensione anticipata per chi fa figli: la proposta dell'economista Cottarelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chi fa figli va in Pensione prima: la proposta dell'economista Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani ed ex Commissario per la revisione della spesa, che tramite un tweet accende una polemica che non tende a placarsi. L'articolo .

