Pellegrini | “C’è rammarico per la sconfitta | non ho visto una Spagna superiore all’Italia”

Lorenzo Pellegrini, autore del gol dell'Italia contro la Spagna, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare il match. Di seguito le sue parole. "Ci dispiace tanto, c'è tanto rammarico perché si poteva fare bene ma queste partite si decidono negli episodi e oggi non è andata bene. L'espulsione di Bonucci? È un contrasto di gioco ma può succedere a chiunque, ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto. La Spagna è sembrata avanti rispetto a noi? Sono avanti nel loro modo di giocare, che è quello che li differenzia da tanto tempo. Ma oggi non ho visto una Spagna superiore all'Italia, ci aspetta un futuro bello e pieno di vittorie".

