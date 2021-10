Pedofilia, Papa: “Chiesa incapace di mettere vittime al centro, vergogna” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Papa, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua francofona all’udienza generale, esprime dolore e vergogna per il rapporto choc sulla Pedofilia nella Chiesa francese. Bergoglio, a braccio, dà voce alla sua “vergogna per l’incapacità della Chiesa di mettere al centro vittime”. Salutando i fedeli di lingua francofona, il Papa ha affermato che è doveroso “garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti”. “Sorelle e fratelli, ieri – ha ricordato il Papa – la Conferenza episcopale, la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della commissione indipendente sugli abusi sessuale nella Chiesa incaricata di valutare l’ampiezza del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua francofona all’udienza generale, esprime dolore eper il rapporto choc sullanellafrancese. Bergoglio, a braccio, dà voce alla sua “per l’incapacità delladial”. Salutando i fedeli di lingua francofona, ilha affermato che è doveroso “garantire che lasia una casa sicura per tutti”. “Sorelle e fratelli, ieri – ha ricordato il– la Conferenza episcopale, la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della commissione indipendente sugli abusi sessuale nellaincaricata di valutare l’ampiezza del ...

