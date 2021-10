Pedofilia nella Chiesa, Papa Francesco sul caso Francia: “È il momento della vergogna” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che il rapporto sulla Pedofilia all’interno della Chiesa francese potesse essere deflagrante poteva essere atteso vista l’enormità di casi denunciati da una commissione indipendente, ma le parole di Papa Francesco, all’udienza generale, sono altrettanto forti: “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna” per “la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterla al centro della sua preoccupazione”, ha sottolineato Bergoglio assicurando la sua preghiera. “Preghiamo: a te Signore la gloria, a noi la vergogna, questo è il momento della vergogna”, ha rimarcato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che il rapporto sullaall’internofrancese potesse essere deflagrante poteva essere atteso vista l’enormità di casi denunciati da una commissione indipendente, ma le parole di, all’udienza generale, sono altrettanto forti: “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia, la nostra” per “la troppo lunga incapacitàdi metterla al centrosua preoccupazione”, ha sottolineato Bergoglio assicurando la sua preghiera. “Preghiamo: a te Signore la gloria, a noi la, questo è il”, ha rimarcato il ...

petergomezblog : Scandalo nella Chiesa di Francia: 216mila casi di pedofilia dal 1950 ad oggi. La commissione: “Indifferenza profond… - francescocosta : Oggi su Morning: il paese che NON ha un caso pedofilia nella Chiesa; la questione Lega e riforma fiscale; c’è un ca… - Agenzia_Ansa : Pedofilia: il Papa: 'Dolore per le notizie dalla Francia'. Secondo il rapporto voluto dai vescovi sono state 216 m… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Pedofilia nella Chiesa, Papa Francesco sul caso Francia: “È il momento della vergogna” - correntere : RT @francescocosta: Oggi su Morning: il paese che NON ha un caso pedofilia nella Chiesa; la questione Lega e riforma fiscale; c’è un capola… -