Pedofilia in Francia: Papa, è il momento della vergogna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Papa all'udienza generale ha commentato il rapporto sulla Pedofilia della Chiesa in Francia: "Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche ...

