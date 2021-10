Pedofilia in Francia, il Papa: “È mio momento della vergogna, la mia e la nostra” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Francia sono stati 216mila i bambini che hanno subito abusi da parte di preti negli ultimi 70 anni. Lo afferma un rapporto sulla Pedofilia all’interno della Chiesa francese presentato oggi, secondo il quale dal 1950 al 2020 il numero di preti pedofili è stato fra 2.900 e i 3.200. “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna” per “la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterla al centro della sua preoccupazione”, ha detto il Papa commentando il rapporto. “A noi la vergogna, questo è il momento della vergogna”, ha rimarcato il Pontefice. Il Papa ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Insono stati 216mila i bambini che hanno subito abusi da parte di preti negli ultimi 70 anni. Lo afferma un rapporto sullaall’internoChiesa francese presentato oggi, secondo il quale dal 1950 al 2020 il numero di preti pedofili è stato fra 2.900 e i 3.200. “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia, la” per “la troppo lunga incapacitàChiesa di metterla al centrosua preoccupazione”, ha detto ilcommentando il rapporto. “A noi la, questo è il”, ha rimarcato il Pontefice. Ilha ...

