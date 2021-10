Pd | festeggiano la corrente di Orlando e gli ex renziani Se Gualtieri batte Michetti | per Bettini vittoria di Pirro

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Non ho lasciato la mia vita precedente per guidarvi a una sconfitta". E poi ancora: “Il primo test saranno le amministrative, ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023 per essere l'alternativa alla destra di Meloni e Salvini". Sono state queste le parole d’ordine con cui Enrico Letta è tornato al Nazareno dopo una lunga assenza. Dichiarazioni che fanno il paio inoltre con il suo proposito, candidandosi alle suppletive per il collegio di Siena, di “trarne le conseguenze” in caso di mancata elezione. Archiviato il voto – anche se è tutta aperta la partita dei ballottaggi soprattutto a Roma e Torino – si può dire che il segretario dem il primo obiettivo l’ha centrato. Quanto a Siena, invece, il problema non si è posto, avendo Letta conquistato il seggio in Parlamento. Segui su affaritaliani.it