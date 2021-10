Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2021: in lizza gli ultimi posti per le Finali. Attesa per Anna Pezzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si concluderà questa settimana la fase di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio di figura; è tutto pronto infatti alla AG Eisarena di Linz (Austria), l’impianto sportivo che ospiterà la settima tappa da giovedì 7 a sabato 9 ottobre 2021. Un appuntamento importante in quanto determinerà gli ultimi posti disponibili per accedere alle Finali, pianificate ad Osaka (Giappone) dal 9 al 12 dicembre. Uno degli scontri più interessanti sarà quello nella categoria individuale femminile tra due pattinatrici che hanno convinto particolarmente nelle battute iniziali della rassegna itinerante: stiamo parlando della statunitense Isabeau Levito, vincitrice nel secondo evento di Courchevel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si concluderà questa settimana la fase di qualificazione del circuito ISU-2022 didi figura; è tutto pronto infatti alla AG Eisarena di(Austria), l’impianto sportivo che ospiterà la settima tappa da giovedì 7 a sabato 9 ottobre. Un appuntamento importante in quanto determinerà glidisponibili per accedere alle, pianificate ad Osaka (Giappone) dal 9 al 12 dicembre. Uno degli scontri più interessanti sarà quello nella categoria individuale femminile tra due pattinatrici che hanno convinto particolarmente nelle battute iniziali della rassegna itinerante: stiamo parlando della statunitense Isabeau Levito, vincitrice nel secondo evento di Courchevel ...

Advertising

Starless79 : Collega mi scrive in chat che la figlia ha vinto i Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle in Paraguay. Eh nie… - fisritalia : È uno studente di cinema all' Accademia di Belle Arti di #Bologna, è un videomaker ?? oltre che allenatore di… - manu_lovemusic : Brenda Asnicar mi ha ricordato che una delle mie migliori amiche alle elementari, che tra l'altro aveva il mio stes… - liceopaleocapa : Le nostre ex allieve Francesca Collo, Giulia Bortoloni e Alessia Zanaga sono diventate nei giorni scorsi vicecampio… - sportface2016 : #Pattinaggioartistico, tutto pronto per il Grand Prix di #Torino 2021 -