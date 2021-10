Patrizia Mirigliani si scaglia contro Manila Nazzaro: “Anche alle mie Miss si sposta la corona” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro Poche ore fa sul profilo Instagram di Patrizia Mirigliani è apparso un post contro Manila Nazzaro. Si tratta di un fanvideo in cui a una vecchia foto di Manila nelle vesti di Miss Italia scende la corona. Ed infatti la Mirigliani ha accompagnato il post con la frase: “Mi dispiace L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Poche ore fa sul profilo Instagram diè apparso un post. Si tratta di un fanvideo in cui a una vecchia foto dinelle vesti diItalia scende la. Ed infatti laha accompagnato il post con la frase: “Mi dispiace L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MinakoainoStan : RT @curadisplendere: Si ringrazia umilmente Patrizia Mirigliani per il cinema #gfvip - likeirisheyes : RT @mariahsbubble: NON PATRIZIA MIRIGLIANI CHE ASFALTA MANILA NAZZARO SU INSTAGRAM #GFVIP - itsmc17 : RT @curadisplendere: Si ringrazia umilmente Patrizia Mirigliani per il cinema #gfvip - Rink4na : RT @mariahsbubble: NON PATRIZIA MIRIGLIANI CHE ASFALTA MANILA NAZZARO SU INSTAGRAM #GFVIP - Smile_Isa7 : RT @curadisplendere: Si ringrazia umilmente Patrizia Mirigliani per il cinema #gfvip -