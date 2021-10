Partnership Sibeg | Nissan e Arval a favore dell' e - mobility in Sicilia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Partnership Sibeg

Italpress

... LEAF e' l'auto ideale per accompagnare i Sales Executives di. "Con il lancio nel 2010, LEAF ... "Siamo orgogliosi di poter essere parte integrante di questacon due realta' che, come ...... LEAF e' l'auto ideale per accompagnare i Sales Executives di. "Con il lancio nel 2010, LEAF ... "Siamo orgogliosi di poter essere parte integrante di questacon due realta' che, come ...La mobilita' in Sicilia e' sempre piu' sostenibile grazie ad un accordo per la fornitura di 98 Nissan Leaf a zero emissioni a Sibeg tramite il servizio di noleggio a lungo termine offerto da Arval. Si ...