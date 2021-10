Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha pietà, per Cucchi no” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Giorgia Meloni? È una furbona. Sa parlare bene, ma tutti lo sanno che il suo partito è nostalgico del fascismo. È inutile che dica tante parole. Lo sappiamo tutti che i fascisti, se devono scegliere un partito, optano per Fratelli d’Italia. Che poi abbiano loro gruppi come Forza Nuova o Casapound, non significa che i fascisti non votino per Giorgia Meloni alle urne”. Così a “Dimartedì” (La7) Teresa Vergalli, Partigiana, ex insegnante e scrittrice, commenta le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, all’indomani dell’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera. La Partigiana 94enne si pronuncia sulle immagini di Fanpage: “È fascismo o goliardia? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Giorgia? È una. Sa parlare bene, maloche il suo partito èdel. È inutile che dica tante parole. Lo sappiamoche i fascisti, se devono scegliere un partito, optano per Fratelli d’Italia. Che poi abbiano loro gruppi come Forza Nuova o Casapound, non significa che i fascisti non votino per Giorgiaalle urne”. Così a “Dimartedì” (La7) Teresa, ex insegnante e scrittrice, commenta le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, all’indomani dell’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera. La94enne si pronuncia sulle immagini di Fanpage: “Èo goliardia? ...

Advertising

angy_angy67 : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - GiudiVera : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - Walter00365070 : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - CimitileStefano : RT @Emanuel95917662: Bellissime parole di Teresa Vergalli sul fascismo, partigiana che l’ha vissuto sulla sua pelle. Chapeau! #dimartedi #d… -