Parisi spiega come ha vinto il Nobel: 'Studi di 40 anni fa' e racconta quando lo sfiorò a 25 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un grande motivo di orgoglio avere un premio Nobel in Italia. Ma che cosa tratta la sua ricerca? Lo spiega Giorgio Parisi in prima persona. 'Non ho avuto il tempo di leggere le motivazioni, sono 17 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un grande motivo di orgoglio avere un premioin Italia. Ma che cosa tratta la sua ricerca? LoGiorgioin prima persona. 'Non ho avuto il tempo di leggere le motivazioni, sono 17 ...

Advertising

ilfoglio_it : Dopo 19 anni il #Nobel per la fisica torna in Italia grazie a #GiorgioParisi, lo studioso dei sistemi complessi che… - info_zampa : RT @stebaraz: @giuliomeotti @MarisaLevi1 Avete montato una cagnara indegna - altro che 'veglia intellettuale' sul nulla: roba da andare a… - _RomamoR : RT @filippothiery: In questo emozionante video del 2013, Giorgio Parisi spiega in modo molto accattivante la Fisica della complessità, racc… - CapaGira : RT @filippothiery: In questo emozionante video del 2013, Giorgio Parisi spiega in modo molto accattivante la Fisica della complessità, racc… - MaggicaPolly : RT @filippothiery: In questo emozionante video del 2013, Giorgio Parisi spiega in modo molto accattivante la Fisica della complessità, racc… -