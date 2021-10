Paris Fashion Week: i momenti beauty più belli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Fashion Week di Parigi con le collezioni per la prossima primavera-estate è nel pieno del suo splendore. Dalle passerelle arrivano ispirazioni capelli e make-up ardite e audaci, tra rossetti rossi, volumi aerei sulla testa ed eyeliner grafici. La vera rivoluzione è arrivata da Balenciaga, che ha cambiato le dinamiche dello show: le modelle hanno posato su un tappeto rosso confondendosi tra gli ospiti, anche loro vestiti in Balenciaga, mentre a sfilare su una passerella virtuale ambientata a Springfield c’erano i Simpson, il tutto con una buona dose di divertimento e ironia sul sistema moda stesso. Il direttore creativo Demna Gvasalia ha cambiato le regole del gioco in una sfilata-evento ricca di riferimenti e che ha portato il fashion system a un livello superiore, forse quello che verrà. Perché non basta far sfilare modelle portavoce dell’inclusività: per scardinare canoni e regole, la moda la devono fare tutti: ospiti, modelle, influencer, addetti ai lavori. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Fashion Week di Parigi con le collezioni per la prossima primavera-estate è nel pieno del suo splendore. Dalle passerelle arrivano ispirazioni capelli e make-up ardite e audaci, tra rossetti rossi, volumi aerei sulla testa ed eyeliner grafici. La vera rivoluzione è arrivata da Balenciaga, che ha cambiato le dinamiche dello show: le modelle hanno posato su un tappeto rosso confondendosi tra gli ospiti, anche loro vestiti in Balenciaga, mentre a sfilare su una passerella virtuale ambientata a Springfield c’erano i Simpson, il tutto con una buona dose di divertimento e ironia sul sistema moda stesso. Il direttore creativo Demna Gvasalia ha cambiato le regole del gioco in una sfilata-evento ricca di riferimenti e che ha portato il fashion system a un livello superiore, forse quello che verrà. Perché non basta far sfilare modelle portavoce dell’inclusività: per scardinare canoni e regole, la moda la devono fare tutti: ospiti, modelle, influencer, addetti ai lavori.

