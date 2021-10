Parigi Fashion Week PE 2022 Reale | surreale | iperreale

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una bomba di metafore. Lana, pur nei suoi aspetti più irritanti – l’irrinunciabile grandeur, la cartolinizzazione della città che tanto affascina gli anglosassoni, soggiogati anche nel linguaggio comune dalla mitologia francese (dalle french fries ai french kisses, dai french toast alla salsa french dressing), rimane uno degli appuntamenti culturalmente più stimolanti per chi ama la moda, laddove la settimana della moda italiana rischia di diventare «la solita baldoria di vestiti vendibili», come ha scritto un collega americano. Ed è un peccato. Un look della sfilata primavera estatedi Loewe. Perché sulla Senna certi fatturati nostrani se li sognano, e non solo delle maison del lusso, ma di tutta quella galassia di piccole e medie aziende, anche se magari non sono più i tempi dei successi ...

dumurin : Anche il traffico di Parigi si ferma di fronte a @HalleBailey: - ItalianStyle_it : RT @vogue_italia: Tutte le foto di uno dei party più esclusivi della settimana della moda a Parigi. - delpinoprensa : RT @vogue_italia: Tutte le foto di uno dei party più esclusivi della settimana della moda a Parigi. - vogue_italia : Tutte le foto di uno dei party più esclusivi della settimana della moda a Parigi. - VtladybirdR : Sono emotivamente provata dall'omaggio della Fashion Week di Parigi ad Alber Elbaz ?? #PFW -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Fashion

Infine, adove si trovava per laWeek, Sua Maestà dei social, Chiara Ferragni ha raccolto il pieno di like su Instagram e incantato i 25 milioni di follower con un outfit decisamente ...LaWeek dicon le collezioni per la prossima primavera - estate è nel pieno del suo splendore. Dalle passerelle arrivano ispirazioni capelli e make - up ardite e audaci, tra rossetti rossi,...Dal red carpet di Balenciaga alla sfilata in strada di Valentino: come sono andate le sfilate di Parigi. Il commento di Antonio Mancinelli ...L'eyeliner bold è il fil rouge che accompagna i beauty look della settimana della moda parigina, tra incarnati nude e labbra protagoniste (anche ricamate di paillettes). Tutti i trend make-up e capell ...