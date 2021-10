Parigi | blitz del movimento ambientalista Extinction Rebellion alle sfilate di Louis Vuitton | le immagini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un gruppo di attivisti diha fatto irruzione alla sfilata dial Louvre per denunciare l‘impatto dell’industria della moda sui cambiamenti climatici, nell’ultimo giorno della settimana della moda di. “Consumismo = estinzione“, si leggeva su un manifesto srotolato da un attivista delinternazionale di disobbedienza civile balzato sulla passerella installata in una gria del Louvre nel bel mezzo della sfilata. L’attivista è stato poi portato fuori dalla sicurezza. Trenta attivisti di, Friends of the Earth e Youth For Climate hanno partecipato all’azione, e due di loro sono stati arrestati, secondo una nota diffusa dalL'articolo ...

