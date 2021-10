Paranormal Activity: Next of Kin, il trailer del film horror ambientato nella comunità Amish (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il reboot della saga horror Paranormal Activity, Next of Kin, ha ora un trailer che svela le prime scene della storia ambientata nella comunità Amish. Paranormal Activity: Next of Kin è il film reboot della popolare saga horror e online è stato condiviso il trailer del progetto, in arrivo in streaming su Paramount+ il 29 ottobre. Nel video si assiste a quello che accade a una ragazza che va alla scoperta della sua famiglia biologica, seguita dalla troupe di un documentario, e viene ospitata dai membri di una comunità Amish in cui viveva la madre. I giovani iniziano però ad assistere a eventi inquietanti e scoprono una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il reboot della sagaof Kin, ha ora unche svela le prime scene della storia ambientataof Kin è ilreboot della popolare sagae online è stato condiviso ildel progetto, in arrivo in streaming su Paramount+ il 29 ottobre. Nel video si assiste a quello che accade a una ragazza che va alla scoperta della sua famiglia biologica, seguita dalla troupe di un documentario, e viene ospitata dai membri di unain cui viveva la madre. I giovani iniziano però ad assistere a eventi inquietanti e scoprono una ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paranormal Activity: Next of Kin, il trailer del film horror ambientato nella comunità Amish… - cineblogit : Paranormal Activity 7: nuovo trailer tutte le anticipazioni di “Next of Kin” - Ash71Pietro : Paranormal Activity 7: nuovo trailer tutte le anticipazioni di “Next of Kin” - OlegNaotaMay : @semprefede No secondo me rimane un po più diverso rispetto agli altri horror. Certo è anche vero che erano gli ann… - ValentinaArrig8 : @50special_50 Daje oh... allora parto con la lista -starry eyes -martyrs -insidious la serie che è il mio preferito… -