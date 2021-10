Paragone non entra in Consiglio e pensa al complotto: 'Porcata riuscita male, faremo il riconteggio' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Accuse gravi che mettono in dubbio l'onestà di molti scrutinatori e lanciano pericolose ombre oscure (senza avere per il momento prove a supporto della tesi). Alle elezioni di Milano "abbiamo fatto il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Accuse gravi che mettono in dubbio l'onestà di molti scrutinatori e lanciano pericolose ombre oscure (senza avere per il momento prove a supporto della tesi). Alle elezioni di Milano "abbiamo fatto il ...

Advertising

NicolaPorro : Il paragone choc in diretta: 'Il terrorista che spara rischia di morire, invece...' . Da non crederci: guardate qui… - rosetays : @MYH3R0ACCAD3MIA anche se non c’è paragone, VIVA I TRAPNEST - DlORDEPP : Siccome vi é morta la maestra d’italiano in prima elementare e non capite neanche con il disegnino: non é minimamen… - ivomirko : @RobertoRenga Non c'è Paragone proprio - trimpa48 : RT @virgo1972_: @RobertoRenga Non c'è Paragone....?? -