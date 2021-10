(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italia Oggi porta alla ribalta lo scambio di battute tra la giornalista Raie Melissa, addetta al touch screen di Sky Calcio Club. Lanon ha usato mezzi termini nel definire laniente di più che la conferma del solitopresa in tvper il suo aspetto fisico, ma senza sostanza. L’ha definitaavvilente da. «La funzione di Melissa èquella di dare sostanza a unodei più triti, quelloche sta lìper mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando ...

Dibbello : RT @Ilarioforjuve: #Varriale Enrico e #Ferrari Paola fatti fuori da #90minuto da @RaiUno. - napolista : Paola Ferrari contro la Satta: «Alimenta lo stereotipo della donna in tv solo perché bella. Erbaccia da estirpare»…

