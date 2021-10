Pancalli alle Fiamme Oro: “Grazie per ciò che fate allo sport italiano” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Esprimo il mio sentimento di riconoscenza, prima di tutto, da cittadino per la Polizia di Stato, e da sportivo per quello che le Fiamme Oro fanno per il movimento paralimpico italiano”. Lo ha detto il presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli nel corso del III raduno del Gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, al Salone d’Onore del Coni. “Noi dobbiamo tanto ad Antonio Manganelli, che è stato Capo della Polizia di Stato, al quale nel 2007 prospettai l’idea di aprire le Fiamme Oro ai paralimpici. E lui condivise immediatamente l’idea. – ha ricordato Pancalli – E ora Lamberto Giannini sta portando avanti questa impresa. Per questo vi ringrazio, perché non è un percorso semplice e nemmeno scontato. Siamo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Esprimo il mio sentimento di riconoscenza, prima di tutto, da cittadino per la Polizia di Stato, e daivo per quello che leOro fanno per il movimento paralimpico”. Lo ha detto il presidente del ComitatoParalimpico Lucanel corso del III raduno del Gruppoivo della Polizia di StatoOro, al Salone d’Onore del Coni. “Noi dobbiamo tanto ad Antonio Manganelli, che è stato Capo della Polizia di Stato, al quale nel 2007 prospettai l’idea di aprire leOro ai paralimpici. E lui condivise immediatamente l’idea. – ha ricordato– E ora Lamberto Giannini sta portando avanti questa impresa. Per questo vi ringrazio, perché non è un percorso semplice e nemmeno scontato. Siamo ...

Advertising

CronacheMc : MACERATA - Il presidente del comitato italiano paralimpico inaugurerà la kermesse domani alle 17 nell’aula blu del… - ASviSItalia : RT @Agenzia_Ansa: ANSA INCONTRA | #FestivalSviluppoSostenibile: secondo appuntamento di 'Voci sul futuro', forum in streaming realizzati da… - Leanor_G : RT @Agenzia_Ansa: ANSA INCONTRA | #FestivalSviluppoSostenibile: secondo appuntamento di 'Voci sul futuro', forum in streaming realizzati da… - Agenzia_Ansa : ANSA INCONTRA | #FestivalSviluppoSostenibile: secondo appuntamento di 'Voci sul futuro', forum in streaming realizz… - GiulioLoIacono : RT @ASviSItalia: Non perdere domani la seconda puntata di “VOCI SUL FUTURO” con Luca Pancalli su “Accessibilità e società del futuro per pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pancalli alle Jacobs: "Ora i Mondiali, non mi pongo limiti". 'A Tokyo con in testa una medaglia' Il piano di Tokyo era chiaro: 'Sono andato alle Olimpiadi per ... Pancalli: 'Grande riconoscenza verso le Fiamme Oro' Intervenuto anche il presidente del Comitato ...

Overtime Festival: Beppe Signori e Pardo ospiti a Macerata ... il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli , grazie al cui impegno non solo l'Italia ha vinto 69 medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ma soprattuto tantissimi ragazzi ...

Pancalli alle Fiamme Oro: “Grazie per ciò che fate allo sport italiano” Il Faro online Cip: Pancalli 'Grande riconoscenza verso le Fiamme Oro' "Esprimo il mio sentimento di riconoscenza, prima di tutto, da cittadino per la Polizia di Stato, e da sportivo per quello che le Fiamme Oro fanno per il movimento paralimpico italiano". (ANSA) ...

"Dopo il record di medaglie apriamo un nuovo ciclo" Il primo ospite è Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico "Visione diversa della disabilità: lo sport è uno strumento per cambiare la società" ...

'A Tokyo con in testa una medaglia' Il piano di Tokyo era chiaro: 'Sono andatoOlimpiadi per ...: 'Grande riconoscenza verso le Fiamme Oro' Intervenuto anche il presidente del Comitato ...... il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca, grazie al cui impegno non solo l'Italia ha vinto 69 medaglieParalimpiadi di Tokyo 2020, ma soprattuto tantissimi ragazzi ..."Esprimo il mio sentimento di riconoscenza, prima di tutto, da cittadino per la Polizia di Stato, e da sportivo per quello che le Fiamme Oro fanno per il movimento paralimpico italiano". (ANSA) ...Il primo ospite è Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico "Visione diversa della disabilità: lo sport è uno strumento per cambiare la società" ...