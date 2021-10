Palantir positiva dopo nuovo contratto con esercito USA

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Moderatamente al rialzo la prestazione diTech, che scambia con una variazione percentuale dello 0,78%, portandosi a 23,42. In un’altra giornata difficile per il mercato americano, il titolo beneficia di unda 823 milioni di dollari con l’degli Stati Uniti. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,46 e successiva a 26,06. Supporto a 22,86.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palantir positiva

Teleborsa

Moderatamente al rialzo la prestazione diTech , che scambia con una variazione percentuale dello 0,78%, portandosi a 23,42. In un'altra giornata difficile per il mercato americano, il titolo beneficia di un nuovo contratto da 823 ...Le speranze che il miliardario fondatore di PayPal eaveva riposto nelle possibilità di ... non si era vista alcuna rivoluzione nella produttività e internet, senza dubbio una cosa, "...(Teleborsa) - Moderatamente al rialzo la prestazione di Palantir Tech, che scambia con una variazione percentuale dello 0,78%, portandosi a 23,42. In un'altra giornata difficile per il ...(Teleborsa) - Warby Parker - società statunitense attiva nel settore degli occhiali da vista e da sole - ha registrato un debutto positivo sul New York Stock Exchange, dove si è quotata ...