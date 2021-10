Padre Pio ha riconosciuto la sua santità quando era ancora in vita (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È festa in cielo e sulla terra, in occasione del compleanno di un sacerdote che, presto, salirà agli onori degli altari. Una gioia che non solo la sua città, ma tutti i suoi devoti condividono. Il 6 ottobre di 139 anni fa, nasceva a Napoli don Dolindo Ruotolo, Servo di Dio e venerato non solo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È festa in cielo e sulla terra, in occasione del compleanno di un sacerdote che, presto, salirà agli onori degli altari. Una gioia che non solo la sua città, ma tutti i suoi devoti condividono. Il 6 ottobre di 139 anni fa, nasceva a Napoli don Dolindo Ruotolo, Servo di Dio e venerato non solo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GiudaFragile : @MarikaSurace @valfurla @AssiaVonNeumann @cribart Provo tenerezza perché significa che non conoscete il croissant f… - onlydemy : Oggi nessuna allerta e sta scendendo pure Padre Pio che meraviglia - TOSADORIDANIELA : RT @AldoStrippoli3: La benedizione di Padre Pio raggiunga tutti. ?? - CaputoItalo : Padre Pio a cura di Stefano Donno : TEMPORARY STORE SINCE 2013 - CaputoItalo : Padre Pio a cura di Stefano Donno : Vaticano - 2021-10-03- Christian Future for Europe... -