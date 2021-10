Ospedali sempre più vuoti, ma ancora 39 morti: bollettino, nuovi dati sull'efficacia del vaccino dopo sette mesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto stretto controllo, soprattutto se paragonata a quella dell'anno scorso, quando nello stesso periodo i ricoveri erano in netto aumento: da lì a poco sarebbe arrivata una nuova ondata che avrebbe costretto l'intero territorio nazionale a rifugiarsi di nuovo in un semi-lockdown, durato per mesi. Uno scenario del genere è assolutamente scongiurato dal fatto che ormai circa l'80 per cento della popolazione è vaccinata con due dosi. Il bollettino di oggi, mercoledì 6 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.235 contagiati, 5.245 guariti e 39 morti a fronte di 301.773 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'1,1 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La situazione del sistema sanitario nazionale continua a rimanere positiva, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto stretto controllo, soprattutto se paragonata a quella dell'anno scorso, quando nello stesso periodo i ricoveri erano in netto aumento: da lì a poco sarebbe arrivata una nuova ondata che avrebbe costretto l'intero territorio nazionale a rifugiarsi di nuovo in un semi-lockdown, durato per. Uno scenario del genere è assolutamente scongiurato dal fatto che ormai circa l'80 per cento della popolazione è vaccinata con due dosi. Ildi oggi, mercoledì 6 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.235 contagiati, 5.245 guariti e 39a fronte di 301.773 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'1,1 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La situazione del sistema sanitario nazionale continua a rimanere positiva, ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria 182 guariti, 2 morti e solo 131 nuovi casi su 7 mila tamponi: si svuotano tutti gli o… - mesunnyvelvet : @GBirthworker @simonabozzoli @mainormale_ Sì, in quanto ad organizzazione gli ospedali giù fanno molte cose simili.… - tulibIue : 10 giorni molto difficili ma tutti loro hanno reso la situazione meno pesante tutti giovanissimi e dolcissimi mi sa… - fabiobellentani : RT @iscaramuzzi: 'la vocazione, nella Chiesa, non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio sempre è gratuito', aveva detto… - AndreaPireddaHK : @domenicodeluchi @fabrisss7 @Iulian_b86 @neveoniente @Cartabellotta Ogni anno da sempre gli ospedali si riempiono d… -